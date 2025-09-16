16 Eylül 2025, Salı

Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Giriş: 16.09.2025 00:43
Olay, Bilecik-Söğüt kara yolunun merkeze bağlı Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; O.Y. isimli şahsın idaresindeki 34 BIZ 742 plakalı hafif ticari araç, G.S.Ç. yönetimindeki 11 TF 323 plakalı kamyonetle henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sümeyye Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücüler ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi edinildi.
