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Hafif ticari araç ile çarpışan hafriyat kamyonu dereye uçtu: 3 yaralı

Hafif ticari araç ile çarpışan hafriyat kamyonu dereye uçtu: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 00:57
İstanbul Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araç bariyerlere çarparak yol kenarındaki boş alana girerken, hafriyat kamyonu ise dereye uçtu. Olayda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Hafif ticari araç ile çarpışan hafriyat kamyonu dereye uçtu: 3 yaralı
Hafif ticari araç ile çarpışan hafriyat kamyonu dereye uçtu!
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