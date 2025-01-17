17 Ocak 2025, Cuma
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Hafif ticari araç ile çarpışan hafriyat kamyonu dereye uçtu: 3 yaralı
İstanbul Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araç bariyerlere çarparak yol kenarındaki boş alana girerken, hafriyat kamyonu ise dereye uçtu. Olayda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.