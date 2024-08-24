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Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor

Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 14:18
Kahramanmaraş'ta 13 yıldır taş ocağında çörek ve simit pişiren Hacer Usta, aile bütçesine katkı sunarken odun ateşinde pişen çörek ve simitlere de rağbet olduğunu söyledi.
13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor
13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor
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