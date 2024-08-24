24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor
Kahramanmaraş'ta 13 yıldır taş ocağında çörek ve simit pişiren Hacer Usta, aile bütçesine katkı sunarken odun ateşinde pişen çörek ve simitlere de rağbet olduğunu söyledi.