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Hac ve umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama

A Haber
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Giriş: 22.11.2021 02:07
Hac ve umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? 2 milyon hacı adayı bu sorunun cevabını bekliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise konuyla ilgili Suudi yetkililerle görüşmelerin devam ettiği belirtti. Umre için henüz bir ışığın bulunmadığını belirten Ali Erbaş, Kudüs ziyaretlerinin başladığını duyurdu.

Hac ve umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? sorusuna Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi.

Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde;

UMRE VE HAC ZİYARETLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gönlümüzün açılmasını istiyor ama bu konuda karar verici olan biz değiliz, Suudi Arabistan. Gerekli müzakereleri yapıyorlar, biz de zaman zaman görüşüyoruz. Şu ana kadar umre de bazı ülkelere açıldı.

Biz onların kararını bekleyeceğiz. 2 milyon kadar kardeşimiz Hac için kayıtlı, bekliyor. Eğer belli olursa; mesela Suudi Arabistan bir sayı verirse; kriterleri bekleyeceğiz. Açılırsa, ne kadar kontenjan verilirse bizim hazırlıklarımız tam. Kendisine kura çıkan vatandaşlarımızın önceliği var.

(Umre için bir ışık göründü mü?) Şu ana kadar böyle bir ışık göremedik. Bazı ülkeleri kabul ettiklerine göre yavaş yavaş sınırları genişletirler diye umuyoruz.

KUDÜS ZİYARETLERİ BAŞLIYOR

Kudüs ziyaretlerini başlattık. Bu ay sonunda 4 günlük Kudüs ziyaretlerimiz başlıyor. Farklı kategorilerde uygulamamız olacak.

Kudüs bizim gönlümüzde her zaman Filistin'in başkentidir ve kıyamete kadar böyle kalacaktır.

Bu sadece bir ziyaret değildir, aynı zamanda eğitimdir. Tarihi bir seyahattir, bir bilgilenmedir.

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