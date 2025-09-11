11 Eylül 2025, Perşembe

Habur Gümrük Kapısı'nda 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçirildi
Habur Gümrük Kapısı’nda 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçirildi

Habur Gümrük Kapısı'nda 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 12:38
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçirildi. Olaya ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
