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Haber yapmak için gitti olayın kahraman oldu! Kayıp bebeği bölgeye giden muhabir buldu

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Giriş: 25.06.2021 14:16
İtalya'nın Floransa kentinde 21 aylık bir bebek kayboldu. Kayıp bebeğin arama çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İtalyan muhabir ise bir anda olayın kahramanı oldu. Herkesin aradığı bebeği evine yaklaşık 2,5 kilometrelik mesafede buldu.
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