Haber yapmak için gitti olayın kahraman oldu! Kayıp bebeği bölgeye giden muhabir buldu

BÖLGEYE GİDEN MUHABİR BULDU

21 aylık bebek için yaklaşık bin kişi ve bir helikopterin katıldığı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ancak ekiplerin hummallı çalışmalarla aradığı bebeği 1 günün sonunda olayı haberleştirmek için bölgeye giden Giuseppe Di Tommaso isimli muhabir buldu.