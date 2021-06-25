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Haber yapmak için gitti olayın kahraman oldu! Kayıp bebeği bölgeye giden muhabir buldu

İtalya'nın Floransa kentinde 21 aylık bir bebek kayboldu. Kayıp bebeğin arama çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İtalyan muhabir ise bir anda olayın kahramanı oldu. Herkesin aradığı bebeği evine yaklaşık 2,5 kilometrelik mesafede buldu.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Haber yapmak için gitti olayın kahraman oldu! Kayıp bebeği bölgeye giden muhabir buldu

21 aylık kayıp bebeği arama çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye gitti kahraman oldu. İlginç olay İtalya'nın Floransa kentinde yaşandı. Evinden kendi başına çıktığı düşünülen Nicola isimli bebek bir anda kayboldu.

Haber yapmak için gitti olayın kahraman oldu! Kayıp bebeği bölgeye giden muhabir buldu

BÖLGEYE GİDEN MUHABİR BULDU

21 aylık bebek için yaklaşık bin kişi ve bir helikopterin katıldığı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ancak ekiplerin hummallı çalışmalarla aradığı bebeği 1 günün sonunda olayı haberleştirmek için bölgeye giden Giuseppe Di Tommaso isimli muhabir buldu.

Haber yapmak için gitti olayın kahraman oldu! Kayıp bebeği bölgeye giden muhabir buldu

"ANNE" YANITINI ALDI

İtalyan muhabir bölgeyi daha geniş açıdan görmek için gittiği noktaya yaklaşık 100 metre mesafeden bir ses duydu. Ardından kayıp bebğin ismini söylediğinde uzaklardan gelen o sesten anne yanıtını aldı.

Haber yapmak için gitti olayın kahraman oldu! Kayıp bebeği bölgeye giden muhabir buldu

Hemen o bölgeye yönlendirilen ekipler 21 aylık Nicola bebeğe evine yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıktaki bir yamaçta ulaştı.

Haber yapmak için gitti olayın kahraman oldu! Kayıp bebeği bölgeye giden muhabir buldu

İtalyan muhabir, bebeği o yamaçtan kucağına alarak çıkardı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nicola'yı bulan muhabir ise, ülkenin gündemine oturdu.

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