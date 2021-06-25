Haber yapmak için gitti olayın kahraman oldu! Kayıp bebeği bölgeye giden muhabir buldu
İtalya'nın Floransa kentinde 21 aylık bir bebek kayboldu. Kayıp bebeğin arama çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İtalyan muhabir ise bir anda olayın kahramanı oldu. Herkesin aradığı bebeği evine yaklaşık 2,5 kilometrelik mesafede buldu.
21 aylık kayıp bebeği arama çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye gitti kahraman oldu. İlginç olay İtalya'nın Floransa kentinde yaşandı. Evinden kendi başına çıktığı düşünülen Nicola isimli bebek bir anda kayboldu.
BÖLGEYE GİDEN MUHABİR BULDU
21 aylık bebek için yaklaşık bin kişi ve bir helikopterin katıldığı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ancak ekiplerin hummallı çalışmalarla aradığı bebeği 1 günün sonunda olayı haberleştirmek için bölgeye giden Giuseppe Di Tommaso isimli muhabir buldu.
"ANNE" YANITINI ALDI
İtalyan muhabir bölgeyi daha geniş açıdan görmek için gittiği noktaya yaklaşık 100 metre mesafeden bir ses duydu. Ardından kayıp bebğin ismini söylediğinde uzaklardan gelen o sesten anne yanıtını aldı.
Hemen o bölgeye yönlendirilen ekipler 21 aylık Nicola bebeğe evine yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıktaki bir yamaçta ulaştı.
İtalyan muhabir, bebeği o yamaçtan kucağına alarak çıkardı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nicola'yı bulan muhabir ise, ülkenin gündemine oturdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 25 Haziran 2021 Cuma AFAD son depremler listesi
- ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021: YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Ne zaman ödenecek?
- YKS'ye saatler kaldı! Bunu yapmayan sınava katılamayacak! ÖSYM'den 2021 YKS için son dakika uyarısı
- YKS başarı ve tebrik mesajları: 2021 YKS TYT AYT sınavına girenlere başarı ve motivasyon mesajları burada
- Beklenen açıklama: Windows 11 ne zaman çıkacak? Ücretli mi, ücretsiz mi? Son 10 yılın en önemli güncellemesi
- Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...
- Diyanet'ten önemli hutbe! 25 Haziran Cuma hutbesi konusu: "Kur'an'ın Manevi İklimiyle Buluşalım"
- DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?
- Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?
- Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?
- Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...
- Survivor mesaj ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2021 oy nasıl, nereden atılır? SMS numarası...