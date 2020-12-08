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Güzellik kraliçeleri saniyeler sonra dehşeti yaşadı! Böyle ölümden döndüler

DHA
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Giriş: 08.12.2020 17:07
Güncelleme:08.12.2020 17:07
Tayland'da her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Köprünün çökmesiyle sular altında kalan güzeller zor anlar yaşadı.

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde, güzellik kraliçeleri ölümden döndü. Ülkede her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı.

Güzellik kraliçeleri saniyeler sonra dehşeti yaşadı! Böyle ölümden döndüler GÜZELLİK KRALİÇELERİ SANİYELER SONRA DEHŞETİ YAŞADI! BÖYLE ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Güzellerin ağırlığını kaldıramayan asma köprü çöktü. Sular altında kalan güzellik kraliçeleri zor anlar yaşandı. O anlar kameraya yansıdı. Talihsiz olayda 3 yarışmacının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

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