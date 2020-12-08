Güzellik kraliçeleri saniyeler sonra dehşeti yaşadı! Böyle ölümden döndüler

Tayland'da her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Köprünün çökmesiyle sular altında kalan güzeller zor anlar yaşadı.