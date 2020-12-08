08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Güzellik kraliçeleri saniyeler sonra dehşeti yaşadı! Böyle ölümden döndüler

Güzellik kraliçeleri saniyeler sonra dehşeti yaşadı! Böyle ölümden döndüler

Tayland'da her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı. Köprünün çökmesiyle sular altında kalan güzeller zor anlar yaşadı.

DHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 17:08
  • 1
  • 85
Güzellik kraliçeleri saniyeler sonra dehşeti yaşadı! Böyle ölümden döndüler

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde, güzellik kraliçeleri ölümden döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 85
Güzellik kraliçeleri saniyeler sonra dehşeti yaşadı! Böyle ölümden döndüler

Ülkede her yıl gerçekleştirilen "Miss Tayland" yarışmasının ikinci gününde şapka ve yüz koruması takan 30 güzellik kraliçesi, poz vermek için bir köprüye çıktı.

  • 3
  • 85
Güzellik kraliçeleri saniyeler sonra dehşeti yaşadı! Böyle ölümden döndüler

Güzellerin ağırlığını kaldıramayan asma köprü çöktü.

  • 4
  • 85
Güzellik kraliçeleri saniyeler sonra dehşeti yaşadı! Böyle ölümden döndüler

Sular altında kalan güzellik kraliçeleri zor anlar yaşandı.

  • 5
  • 85
Güzellik kraliçeleri saniyeler sonra dehşeti yaşadı! Böyle ölümden döndüler

O anlar kameraya yansıdı.