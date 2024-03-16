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Güvercinler drona böyle çarptı

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Giriş: 16.03.2024 11:21
Tokat’ta güvercinler İhlas Haber Ajansı'nın dronuna saldırdı, güvercinlerin saldırı anları dron kamerasına yansıdı, muhabirin dikkati kırımı önledi.
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