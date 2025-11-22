22 Kasım 2025, Cumartesi

Ardahan'da kızıl tilkinin fare avı kameraya yansıdı
Ardahan’da kızıl tilkinin fare avı kameraya yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.11.2025 11:44
Güncelleme:22.11.2025 11:44
Ardahan’ın Posof ilçesinde, doğada aç kalan bir kızıl tilkinin fare avlaması kameralara yansıdı. Kızıl tilki toprak altındaki farenin hareketlerini dinleyerek avını yakalamayı başardı. Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa şartlarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.
