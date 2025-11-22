Ardahan’da kızıl tilkinin fare avı kameraya yansıdı

Ardahan’ın Posof ilçesinde, doğada aç kalan bir kızıl tilkinin fare avlaması kameralara yansıdı. Kızıl tilki toprak altındaki farenin hareketlerini dinleyerek avını yakalamayı başardı. Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa şartlarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.

