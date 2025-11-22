Evlerdeki gizli tehlike! Temizlik ürünlerindeki zehirler

İstanbul Beyoğlu'nda Ayben Özçilingir Turtura, bir kafede içtiği Türk kahvesinden zehirlendi. Onu zehirleyen şey; Türk kahvesinin su yerine bulaşık deterjanıyla yapılmasıydı. Üstelik o deterjan endüstriyel bir temizlik ürünüydü. İçinde oldukça tehlikeli bir madde olan lavabo açıcılardan vardı. Hemen hemen her evde kullanılan detarjanlarda; çok ciddi kimyasallar bulunuyor. Ve hepsi de ağır zehirler barındırıyor. Peki ne yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Detaylar haberimizde…

