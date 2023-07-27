Güvenç Kurtar cübbesini giydi! Hem futbol antrenörü hem avukat

UEFA pro lisanslı duayen A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar pes etmedi af ile üniversiteye yıllar sonra yeniden girdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve cübbesini giydi.

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