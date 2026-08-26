CHP'de büyük tasfiye: 51 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir süredir devam eden Yeni Parti tartışmaları, genel merkez düzeyinde alınan kritik bir kararla disiplin sürecine dönüştü. Parti içinde kalıp başka siyasi oluşumlara destek verdiği tespit edilen isimlere yönelik düğmeye basılırken, son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aralarında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka gibi ağır topların da bulunduğu 51 ismin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin başlatıldığını belirtti.