-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
CHP'de büyük tasfiye: 51 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP'de büyük tasfiye: 51 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir süredir devam eden Yeni Parti tartışmaları, genel merkez düzeyinde alınan kritik bir kararla disiplin sürecine dönüştü. Parti içinde kalıp başka siyasi oluşumlara destek verdiği tespit edilen isimlere yönelik düğmeye basılırken, son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aralarında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka gibi ağır topların da bulunduğu 51 ismin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin başlatıldığını belirtti.

Antalya kıyılarında deniz kirliliği: Denizdeki kahverengi tabaka neden oluştu?
Sonraki Video
Antalya kıyılarında deniz kirliliği: Denizdeki kahverengi tabaka neden oluştu?
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar