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Güngören’de çocuk hırsızın soğukkanlılığı kamerada: Kadının cebindeki telefonu böyle çaldı

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Giriş: 26.10.2023 15:42
Olay, 22 Ekim Cumartesi günü Güngören’de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, küçük çocuk, alışveriş yapan kadının arkasına sessizce yanaştı. Kadını cebindeki telefonu gözüne kestiren çocuk hırsız, bir kaç denemede başarılı olamadı. Fırsat kollayan çocuk hırsız, son denemesinde kadının cebindeki telefonu çaldı. Soğukkanlı hırsız ardından, sakin adımlarla olay yerinden uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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