18 Temmuz 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Gümüşhane’de şiddetli yağış sonrası sel! Bazı mahallelerde yollar, köprüler suyla kaplandı
Görüntüler Gümüşhane'nin Köse ilçesinde kayda geçti. Bölgede şiddetli yağış sonrası dereler taştı, bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Bazı mahallelerde köprüler suyla kaplandı. Mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.