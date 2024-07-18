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Gümüşhane’de şiddetli yağış sonrası sel! Bazı mahallelerde yollar, köprüler suyla kaplandı

Gümüşhane’de şiddetli yağış sonrası sel! Bazı mahallelerde yollar, köprüler suyla kaplandı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 18.07.2024 16:13
Güncelleme:18.07.2024 16:13
Görüntüler Gümüşhane'nin Köse ilçesinde kayda geçti. Bölgede şiddetli yağış sonrası dereler taştı, bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Bazı mahallelerde köprüler suyla kaplandı. Mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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