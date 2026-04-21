AB-İsrail ortaklık anlaşması askıya mı alınıyor?

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail ile 2000 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşması’nın geleceğini görüşmek üzere Brüksel’de bir araya geldi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati’nin de katıldığı toplantıda, İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki saldırıları sonrası anlaşmanın iptal edilmesi ya da askıya alınması en sıcak gündem maddesi olarak masaya yatırıldı. 1.1 milyondan fazla AB vatandaşının imza verdiği kampanya ve Birleşmiş Milletler raporları, Brüksel üzerinde baskıyı artırırken; İspanya ve İrlanda’nın başını çektiği blok, İsrail’in insan hakları maddesini ihlal ettiğini savunuyor.