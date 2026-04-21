Bolu'da baraka alevlere teslim oldu

Yangın, Salıbeyler Mahallesi Yaylalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan su arıtma tesislerinin karşısındaki barakadan alevler yükselmeye başladı. Tesisteki personeller durumu hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.