A Haber Gülistan Doku'nun okuduğu üniversitede

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çok kritik bir aşamaya gelindi. A Haber ekibi, Gülistan’ın yarım kalan hayallerinin izini sürdüğü kampüsten en sıcak bilgileri aktarıyor. Dosyaya giren gizli tanık ifadeleri, silinen hastane kayıtları ve "boş mezar" detayıyla beraber "organize cinayet" şüphesi güçlenirken, dönemin Valisi Tuncay Sonel’in adliyedeki sorgusu devam ediyor.