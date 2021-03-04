Gümüşhane’de mutasyonlu virüs şüphesi sonrası yeni tedbirler alındı

Son dakika haberleri... Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, çok yüksek riskli iller kategorisindeki şehirde 5 mutasyonlu Covid-19 virüsü şüphesi olduğunu belirterek alınan yeni tedbirleri açıkladı ve vatandaşlardan bu sürece destek istedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme döneminde Dinamik Denetim Modeline geçilmesinin ardından tüm Türkiye'de 260 bin kişiyle gerçekleştirilen denetim faaliyeti Gümüşhane'de de binin üzerinde kişiyle gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki denetim faaliyetini şehrin en işlek caddeleri olan Fuadiye Caddesinden, Atatürk ve Cumhuriyet Caddesine kadar esnaf ziyareti yaparak gerçekleştiren Vali Kamuran Taşbilek, vatandaşlardan kurallara uyarak bir süre daha sabretmelerini, bu sürecin aşılması için herkesin birbirine destek vermesi gerektiğini söyledi.



"GÜMÜŞHANE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ KIRMIZI BÖLGEDE KALDI"

Kent merkezinde devriye gezen polis araçlarından sürekli uyarıların yapıldığı Gümüşhane'de denetim faaliyetinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Taşbilek, "Geçtiğimiz günlerde alınan kararlar gereği ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat dönemine geçildi ve illerimiz düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli kategorisine ayrıldı. Gümüşhanemiz maalesef diğer 16 ille birlikte çok yüksek riskli kırmızı bölgede kaldı. Bu durum diğer risk ölçütlerine göre eğitimde, ticari ve sosyal hayatta birtakım kısıtlamaların devam etmesini gerektirmekte" dedi.

Vali Taşbilek, temel hedeflerinin ilk olarak orta ondan sonra da düşük riskli il seviyesine gelmek ve bunu sürdürebilmek olduğunu belirterek, toplumun daha rahat etmesi, insanların gerek sosyal gerek ticari hayatını daha rahat bir şekilde idame ettirmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Gümüşhane'de yaşayan vatandaşlara da seslenen Vali Taşbilek, "Risk haritasına göre ilimizin çok yüksek riskli iller arasında yer alması ilimizde yaşayan herkesi üzmüştür. Daha dikkatli olmamız gerektiği çok önemli bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bizler vatandaşımızın sağlığını, ekonomik ve sosyal hayatını korumak ve buna yönelik tedbirler almakla mükellef kamu otoritesi olarak bugüne kadar aldığımız bütün tedbirleri yeniden değerlendirerek alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirmek, gerekli kararları almak, uygulamak ve denetimleri yapmak için büyük bir gayret içerisindeyiz" diye konuştu.

Covid-19'la geçen bir yıllık süreçte kendilerinin en büyük destekçisinin Gümüşhane halkı olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, "Çok büyük bir duyarlılıkla devletimizin aldığı bütün kararlara uyma noktasında en yüksek gayreti göstermişlerdir. Bundan sonra da aldığımız tedbirlerin hayata geçirilmesinde ve ilimizin çok yüksek riskli iller kategorisinden düşük risk seviyesine gelmesinde en büyük destekçimiz yine değerli Gümüşhane halkı olacaktır" ifadelerini kullandı.



"BU SÜRECİ DE HEP BERABER, BİRLİKTE MÜCADELEYLE ATLATACAĞIZ"

Vatandaşlarda bu mücadele destek olmak adına bazı talepleri olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, şunları söyledi: "Lütfen evlerimizde, köylerimizde komşu ve akraba ziyaretlerini yapmayalım. İletişimizi telefonla yada sosyal medya araçlarıyla kuralım. Komşularımıza, hastalarımıza, akrabalarımıza bir hastalık durumunda evlerine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulunmayalım. Cenazeler bulaşın yayılmasında çok önemli bir kaynak. Vatandaşlarımızdan cenaze merasimi ve taziyelere katılmak yerine lütfen sevdiklerimizin acısını belirli bir müddet telefonla paylaşalım. Son günlerde ilimizde söz kesme, nişan, doğum günü gibi sebeplerle evlerde yada değişik mekanlarda toplanmanın virüsün yayılmasında güçlü bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bu toplantıların yapılmamasını istiyoruz. Toplumumuzun sağlığı hepimiz açısından önemli. Hepimiz bir diğerinin vebalini taşıyoruz. İşimizin olmadığı durumlarda evlerimizden çıkmayalım. İl dışından gelen vatandaşlarımızla temas kurmalarından kaçınmalarını özellikle istiyoruz. Yurtdışından gelen insanlarla mutant virüsü de göze alarak uzak durmalarını istirham ediyoruz. Devletin aldığı her karara destek veren Gümüşhaneliler olarak bu süreci de hep beraber, birlikte mücadeleyle atlatacağız, ilimizi yüksek riskli iller kategorisinden düşük riskli iller kategorisine dönüştüreceğiz. Kurallara uyalım. Aşılama faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Öncelik sırasına göre aşılama devam ediyor. Sırası gelen vatandaşlarımızdan mutlaka aşılarını vurulmalarını istiyoruz."



"5 ŞÜPHELİ KİŞİDEN MUTANT VİRÜS TESTİ ALINDI"

Gümüşhane'de mutant virüs olup olmadığıyla ilgili bir soruyu cevaplandıran Vali Taşbilek, "Gümüşhane'de 5 şüpheli kişiden test alındı. Bunları Sağlık Bakanlığı'nın merkez laboratuvarına gönderdik. O laboratuvarlar karar verecek. Dilerim mutant virüs değildir. Şuan kesin bir sonuç yok" dedi.

Gümüşhane'de halk pazarının kent merkezindeki 15 Temmuz Zafer Meydanında kurulduğunu hatırlatan Vali Taşbilek, "Bu süreçte çok yüksek riskli olduğumuz bu dönemde bulaşı daha fazla artırmama adına pazar alanını Karşıyaka Mahallesinde belirlenen alana taşınmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

Denetim faaliyetlerinde Vali Taşbilek'e Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan eşlik etti.