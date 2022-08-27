27 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gümüşhane’de bir telefonla hayatı karardı! 25 yıllık birikimi 1 saatte gitti

Gümüşhane’de bir telefonla hayatı karardı! 25 yıllık birikimi 1 saatte gitti

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2022 11:38
Gümüşhane’de yaşanan 60 yaşındaki Musa Güzel, emekli ikramiyesinin 200 bin lirasını, dolandırıcılara kaptırdı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp daha önce çektiği kredinin dosya masraflarını geri ödeyeceklerini söyleyen telefon dolandırıcılarına 25 yıllık birikimini kaptıran Güzel, “Tüm hayallerim suya düştü. Çok mağdurum. 25 yıllık birikimim 1 saatte gitti" dedi.
Uyku aknesi nedir? Kritik tavsiyeler
Uyku aknesi nedir? Kritik tavsiyeler
2 yaşındaki çocuğunun önünde bıçakladı!
2 yaşındaki çocuğunun önünde bıçakladı!
25 yıllık birikimi 1 saatte gitti!
25 yıllık birikimi 1 saatte gitti!
1 tam 1 yarım Vosvos ile karavan yaptı
1 tam 1 yarım Vosvos ile karavan yaptı
7’ncı yüzyıldaki Türk anıtının 12 satırı çözüldü!
7’ncı yüzyıldaki Türk anıtının 12 satırı çözüldü!
Evlilik yıl dönümü kutlaması kabusa döndü!
Evlilik yıl dönümü kutlaması kabusa döndü!
Sınır dışı edilecek
Sınır dışı edilecek
Kartal’da feci kaza: 2 ölü
Kartal'da feci kaza: 2 ölü
Saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Kan donduran olay! ’Üvey babam haklı’ dedi...
Kan donduran olay! 'Üvey babam haklı' dedi...
Bacaklarına kavuştu sahaya koştu
Bacaklarına kavuştu sahaya koştu
İstanbul yeni metro hattına kavuşuyor
İstanbul yeni metro hattına kavuşuyor
Daha Fazla Video Göster