27 Ağustos 2022, Cumartesi
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Gümüşhane’de bir telefonla hayatı karardı! 25 yıllık birikimi 1 saatte gitti
Gümüşhane’de yaşanan 60 yaşındaki Musa Güzel, emekli ikramiyesinin 200 bin lirasını, dolandırıcılara kaptırdı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp daha önce çektiği kredinin dosya masraflarını geri ödeyeceklerini söyleyen telefon dolandırıcılarına 25 yıllık birikimini kaptıran Güzel, “Tüm hayallerim suya düştü. Çok mağdurum. 25 yıllık birikimim 1 saatte gitti" dedi.