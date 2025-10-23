23 Ekim 2025, Perşembe

’Gülümseyen Kafe’ özel bireylerin istihdam kapısı oldu

'Gülümseyen Kafe' özel bireylerin istihdam kapısı oldu

Giriş: 23.10.2025 16:08
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Olimpiyat Parkı içerisinde geçen yıl hizmete açılan Gülümseyen Kafe, özel bireylerin üretime katıldığı örnek projelerden biri oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Korumalı İş Yeri Belgesi’ verilen ve 5 engelli bireyin istihdam edildiği kafe, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Kafede çalışan bireyler, hem ekonomik bağımsızlık kazanıyor hem de toplumla aktif bir şekilde etkileşim kuruyor.
