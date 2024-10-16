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Gülümseten takas: Araba ve telefon hayallerine kavuştular

Gülümseten takas: Araba ve telefon hayallerine kavuştular

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 10:36
Konya'da bir kişi hayali olan iPhone 16 Pro Max ile 97 model Fiat Uno aracını değiştirdi. Bu sırada anlaşmayı kayda alan arkadaşlar arasındaki alışveriş ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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