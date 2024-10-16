16 Ekim 2024, Çarşamba
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Gülümseten takas: Araba ve telefon hayallerine kavuştular
Konya'da bir kişi hayali olan iPhone 16 Pro Max ile 97 model Fiat Uno aracını değiştirdi. Bu sırada anlaşmayı kayda alan arkadaşlar arasındaki alışveriş ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.