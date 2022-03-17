17 Mart 2022, Perşembe
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Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı gözaltına alındı
Tunceli’de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin erkek arkadaşı Zeynal A, Antalya' nın Alanya ilçesi'nde gözaltına alındı.