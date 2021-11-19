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Gözü dönen kadın dehşet saçtı! Eşinin arabasını parçaladı

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Giriş: 19.11.2021 12:54
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, kocasıyla tartışan kadın sonrasında da arabasını parçaladı. Aracın cam ve aynalarını eline aldığı taşla paramparça eden kadının o anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen gün öğle sularında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'ndeki caddede yaşandı.

İddiaya göre, evli çift arabanın içinde kavga etti. Tartışmadan sonra aracın sahibi olan koca, köpeğini alıp farklı bir istikamete gitti.

OTOMOBİLİ TAŞLA PARAMPARÇA ETTİ

Araçtan indikten sonra sinir krizi geçiren kadın ise ara sokaktan taş alıp geri geldi. Kadın, otomobile taşla saldırmaya başladı. Dakikalarca aracın cam, kaput, aynalarına saldıran kadın otomobili paramparça etti. Araya girmeye çalışanlara 'Polisi arayın' diyen öfkeli kadın daha sonra taksiye binip olay yerinden ayrıldı. Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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