27 Eylül 2021, Pazartesi
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Gözde turizm beldesi Bodrum'da su çilesi! Damacana ve bidonla evlere su taşıyorlar
Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde su sorunu yaşanıyor. Turgutreis Mahallesi'nde iddiaya göre günlerdir su akmıyor. Mahalle sakinleri taşıma suyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntü.