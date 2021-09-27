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Gözde turizm beldesi Bodrum'da su çilesi! Damacana ve bidonla evlere su taşıyorlar

A Haber
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Giriş: 27.09.2021 16:03
Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde su sorunu yaşanıyor. Turgutreis Mahallesi'nde iddiaya göre günlerdir su akmıyor. Mahalle sakinleri taşıma suyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İşte A Haber ihbar hattına gelen o görüntü.
Gözde turizm beldesinde su çilesi! GÖZDE TURİZM BELDESİNDE SU ÇİLESİ!
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