18 Ağustos 2025, Pazartesi
Gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi! Sevk edilenler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de var
İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 45 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.