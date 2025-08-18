18 Ağustos 2025, Pazartesi

Gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi! Sevk edilenler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 08:42
Güncelleme:18.08.2025 09:35
İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 45 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
