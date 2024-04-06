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Görüntüleri ortaya çıktı: 3 kişiyi öldürüp yakan şüpheli, maktulün alyansını satmış

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Giriş: 06.04.2024 15:43
Mersin'de anne ve oğlu evde, baba araçta yanarak ölmüş halde bulunan 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasının ardından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisinin öldürülenlerden anne Nurgül'ün alyansını bir kuyumcuya satarken yakalandığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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