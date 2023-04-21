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Görüntüler Türkiye'den... Belgeselleri aratmadı

İHA
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Giriş: 21.04.2023 11:43
Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğa tutkunu tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının yaşamı gözler önüne serildi.
Görüntüler Türkiye’den
Görüntüler Türkiye'den
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