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Görüntüler Balıkesir Gönen’den… Fotokapana yakalandı! İlginç anlar

İHA
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Giriş: 13.06.2023 17:08
Balıkesir'in Gönen ilçesi Fındıklı ile Karasukabaklar kırsal mahallelerinde ormanda kurulan fotokapana ayılar yakalandı. Ayrıca fotokapana yakalanan vatandaşların görüntüleri güldürdü.
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Fotokapana yakalandı! İlginç anlar
Fotokapana yakalandı! İlginç anlar
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