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Görme engelli Rümeysa’nın azim dolu öyküsü! Depreme yakalanıp İstanbul’a geldiler

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 14:59
Asrın felaketini ardında bırakarak yeni bir hayat kuranlardan biri de 17 yaşındaki Rümeysa Akkuş. Ailesiyle birlikte Gaziantep'ten İstanbul'a gelen Rümeysa, doğuştan görme engelli. O yeni düzenine alışmaya çalışırken bir yandan da üniversite sınavına hazırlanıyor. Rümeysa'nın azim dolu öyküsü ekranlarınıza geliyor...
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