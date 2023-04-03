03 Nisan 2023, Pazartesi
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Görme engelli Rümeysa’nın azim dolu öyküsü! Depreme yakalanıp İstanbul’a geldiler
Asrın felaketini ardında bırakarak yeni bir hayat kuranlardan biri de 17 yaşındaki Rümeysa Akkuş. Ailesiyle birlikte Gaziantep'ten İstanbul'a gelen Rümeysa, doğuştan görme engelli. O yeni düzenine alışmaya çalışırken bir yandan da üniversite sınavına hazırlanıyor. Rümeysa'nın azim dolu öyküsü ekranlarınıza geliyor...