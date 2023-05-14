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Görenler şaşkına döndü! Yeniçeri, kovboy ve at | Demokrasi şölenini böyle kutladılar

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Giriş: 14.05.2023 15:46
Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi. Öte yandan benzer bir manzara da İzmir ve Hatay'da görüldü. İşte görenleri şaşkına çeviren o görüntüler...
Görenler şaşkına döndü! Yeniçeri, kovboy ve at
Görenler şaşkına döndü! Yeniçeri, kovboy ve at
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