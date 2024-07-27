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Google Haritalar'a yeni özellik: Radar noktaları görüntülenebiliyor!

Google Haritalar'a yeni özellik: Radar noktaları görüntülenebiliyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 15:08
Google, Türkiye'de Haritalar uygulamasına radar görebilme özelliğini ekledi. Kullanıcılar, bu özellikle yol üzerindeki radarları, kazaları ve yol çalışmalarını etiketleyebilir. Bu yenilik, sürücülerin hızlarını ve rotalarını daha iyi ayarlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Peki Google Haritalar'da radar noktaları nasıl gözükür?
Radar noktaları görüntülenebiliyor!
Radar noktaları görüntülenebiliyor!
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