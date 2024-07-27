Google Haritalar'a yeni özellik: Radar noktaları görüntülenebiliyor!

Google, Türkiye'de Haritalar uygulamasına radar görebilme özelliğini ekledi. Kullanıcılar, bu özellikle yol üzerindeki radarları, kazaları ve yol çalışmalarını etiketleyebilir. Bu yenilik, sürücülerin hızlarını ve rotalarını daha iyi ayarlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Peki Google Haritalar'da radar noktaları nasıl gözükür?