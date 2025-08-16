16 Ağustos 2025, Cumartesi

Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu

Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 01:30
Olay, saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesi Tohumlar Mahallesi Kuyucak mevkiindeki Çavuşlu Göleti’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sudenaz Kökçü (14) serinlemek için girdiği gölette çırpınmaya başladı. Kızın çırpındığını gören kuzeni Tayfun Erdoğan (29), kuzenini kurtarmak için göle atladı. Bir müddet sonra Tayfun Erdoğan ve Sudenaz Kökçü’nün sudan çıkamadığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Tayfun Erdoğan ve Sudenaz Kökçü’nün cansız bedenleri Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşlemlerin ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
