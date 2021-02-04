Gökyüzünde esrarengiz yüz! Uzaylı iddialarına neden oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde bir çift araçlarıyla yolculuk ettiği esnada gökyüzündeki bulutun insan yüzüne benzerliğini fark etti. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından teorisyenler uzaylı iddiasını yeniden gündeme taşıdı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir çift araçlarıyla yolculuk ettiği esnada gökyüzündeki bulutun insan yüzüne benzerliğini fark etti. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından teorisyenler uzaylı iddiasını yeniden gündeme taşıdı.