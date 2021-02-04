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Gökyüzünde esrarengiz yüz! Uzaylı iddialarına neden oldu

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Giriş: 04.02.2021 08:22
Güncelleme:04.02.2021 08:47
ABD'nin Teksas eyaletinde bir çift araçlarıyla yolculuk ettiği esnada gökyüzündeki bulutun insan yüzüne benzerliğini fark etti. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından teorisyenler uzaylı iddiasını yeniden gündeme taşıdı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir çift araçlarıyla yolculuk ettiği esnada gökyüzündeki bulutun insan yüzüne benzerliğini fark etti. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından teorisyenler uzaylı iddiasını yeniden gündeme taşıdı.

Gökyüzünde esrarengiz yüz! Uzaylı iddialarına neden oldu GÖKYÜZÜNDE ESRARENGİZ YÜZ! UZAYLI İDDİALARINA NEDEN OLDU
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Gökyüzünde esrarengiz yüz
Gökyüzünde esrarengiz yüz
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