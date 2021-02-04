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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gökyüzünde esrarengiz yüz! Uzaylı iddialarına neden oldu Gökyüzünde esrarengiz yüz! Uzaylı iddialarına neden oldu Son dakika haberi… ABD'nin Teksas eyaletinde bir çift araçlarıyla yolculuk ettiği esnada gökyüzündeki bulutun insan yüzüne benzerliğini fark etti. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından teorisyenler uzaylı iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Giriş Tarihi: 04.02.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 08:48
ABD'de bulutlarda beliren yüz şekli ülkede tartışmalara neden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teksas'ta yolculuk esnasında çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
O anları izleyen ünlü komplo teorisyeni Scott Waring bunun uzaylıların kanıtı olduğunu açıkladı. Zaman zaman bu tarz işaretler bırakıldığını söyleyen Waring bulutta beliren yüzün tesadüf olmadığını iddia etti.
Belirgin yüz hatlarına işaret eden ABD'li teorisyen buluta kasıtlı olarak insan yüzü şekli verildiğini ileri sürdü.
Açıklama pek çok araştırmacı arasında tartışma konusu oldu. Kimi bu ilginç olayı doğal bir fenomen olarak açıklarken kimi de insan eliyle yapılan bir çalışma olduğunu düşünüyor.
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