Gökyüzünde esrarengiz yüz! Uzaylı iddialarına neden oldu

Açıklama pek çok araştırmacı arasında tartışma konusu oldu. Kimi bu ilginç olayı doğal bir fenomen olarak açıklarken kimi de insan eliyle yapılan bir çalışma olduğunu düşünüyor.

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