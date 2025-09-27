27 Eylül 2025, Cumartesi

Göçmenleri kamyonet kasasında gizleyerek taşıyan şahıs yakayı ele verdi: 20 göçmen yakalandı
Göçmenleri kamyonet kasasında gizleyerek taşıyan şahıs yakayı ele verdi: 20 göçmen yakalandı

Göçmenleri kamyonet kasasında gizleyerek taşıyan şahıs yakayı ele verdi: 20 göçmen yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 10:09
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen kamyonet Reyhanlı-Antakya yolu üzerinde durduruldu. Kamyonette; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 4'ü erkek 16'sı kadın toplam 20 yabancı göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili yakalanan şüphelisi H.A. adlı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yakalanan göçmenler, işlemleri ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
