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Gizlice ziyarete geldiği baba evinde 9 kişiye koronavirüs bulaştırdı |Video
Gizlice baba evine ziyarete gitti 9 kişiye virüs bulaştırdı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Kentteki önlemler hakkında bilgi verdi.
Vali Memiş, Kars'ta yaşayan bir kadının gizlice baba evine ziyarete gitmesinin ardından 9 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Memiş, "Köyüne geliyor baba evine geliyor, gelmesiyle beraber 9 yeni vaka ve kendisinde de vaka belirtileri çıktı. Köyü karantina altına aldık." dedi.
Maskesiz sokağa çıkanları da uyaran Memiş, "Hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızın maskesiz sokağa çıkmasına müsaade etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
REHAVET 30 GÜNDE SONRA YENİ VAKA GETİRDİ
30 gündür koronavirüs vakasının görülmediği Artvin'de de yeni vakalar görülmeye başlandı.
4 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 23 kişi de karantina altına alındı.
4 vatandaş'ın temasta bulunduğu kişiler ise filyasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.
SÜPER LİG EKİBİNDE KORONA PANİĞİ
Öte yandan Süper Lig takımlarından btcTurk Yeni Malatyaspor'da da 1'i futbolcu 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.