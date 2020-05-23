Gizlice ziyarete geldiği baba evinde 9 kişiye koronavirüs bulaştırdı |Video

Erzurum'da Kars'tan baba evine ziyarete gelen kadın 9 kişiye virüs bulaştırdı. Kentte dün 54 olan koronavirüslü hasta sayısı 63'e yükseldi. Öte yandan 30 gündür koronavirüs vakasının görülmediği Artvin'de ise rehavet sonrası korkulan oldu. İlde yeni vakalar görülmeye başladı.

Gizlice baba evine ziyarete gitti 9 kişiye virüs bulaştırdı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Kentteki önlemler hakkında bilgi verdi.

Vali Memiş, Kars'ta yaşayan bir kadının gizlice baba evine ziyarete gitmesinin ardından 9 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Memiş, "Köyüne geliyor baba evine geliyor, gelmesiyle beraber 9 yeni vaka ve kendisinde de vaka belirtileri çıktı. Köyü karantina altına aldık." dedi.

Maskesiz sokağa çıkanları da uyaran Memiş, "Hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızın maskesiz sokağa çıkmasına müsaade etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

REHAVET 30 GÜNDE SONRA YENİ VAKA GETİRDİ

30 gündür koronavirüs vakasının görülmediği Artvin'de de yeni vakalar görülmeye başlandı.

4 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 23 kişi de karantina altına alındı.

4 vatandaş'ın temasta bulunduğu kişiler ise filyasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.

SÜPER LİG EKİBİNDE KORONA PANİĞİ

Öte yandan Süper Lig takımlarından btcTurk Yeni Malatyaspor'da da 1'i futbolcu 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.