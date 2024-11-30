30 Kasım 2024, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Gizli buzlanmayı fark edemedi kaza yaptı

Gizli buzlanmayı fark edemedi kaza yaptı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2024 10:50
Düzce'de yoldaki gizli buzlanmayı fark edemeyen işçi servisinin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada servis minibüsü devrilirken, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Düzce'de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılara müdahaleye gelen ambulans da kayarak refüje çıktı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bahçeşehir 1'inci Düzce Bulvarı kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden Ayhan Yıldız idaresindeki 81 ABM 264 plakalı işçi servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans da gizli buzlanma nedeniyle refüje çıktı. Bunun üzerine olay yerine çağrılan destek ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolu kapatarak gizli buzlanmanın yaşandığı noktada önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gizli buzlanmayı fark edemedi kaza yaptı
Gizli buzlanmayı fark edemedi kaza yaptı
Gizli buzlanmayı fark edemedi kaza yaptı
Hayvanseverlik adı altında dolandırıcılık
Hayvanseverlik adı altında dolandırıcılık
Denize düşen kardeşlerden bir iz yok
Denize düşen kardeşlerden bir iz yok
Türk futbolcu çete üyesi çıktı
Türk futbolcu çete üyesi çıktı
Oto galeriyi bombalı saldırı
Oto galeriyi bombalı saldırı
Sosyal medyada yaş yasağı gelecek mi?
Sosyal medyada yaş yasağı gelecek mi?
Cani ailenin kan donduran ifadesi
Cani ailenin kan donduran ifadesi
Yenidoğan çetesi! Hastanelere kayyum atandı
Yenidoğan çetesi! Hastanelere kayyum atandı
Güranların sorguladığı çoban konuştu!
Güranların sorguladığı çoban konuştu!
Antalya’da 4.8 büyüklüğünde deprem!
Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem!
Serada kabak üretimi!
Serada kabak üretimi!
Patlayan elektrik trafosu geceyi aydınlattı
Patlayan elektrik trafosu geceyi aydınlattı
Daha Fazla Video Göster