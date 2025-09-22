22 Eylül 2025, Pazartesi

Gizli bölmede yakalanan hükümlü tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.09.2025 14:58
Karabük’te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ikametinde özel olarak yaptırdığı gizli bölmede kıskıvrak yakalandı.
