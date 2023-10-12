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Gittikleri iş yerinde dehşet saçan firari oğul yakalandı

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Giriş: 12.10.2023 16:50
Olay, 6 Ekim 2023 tarihinde Ankara-Samsun Karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan E.Y. ve V.Y., Alparslan T.'yi iş yerinde darp ettikten sonra bıçakladı. Sungurlu'da yaşanan dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk önce iş yerine V.Y., daha sonra ise E.T. geliyor. İş yerine giren E.T. direkt Alparslan T.'ye saldırırken, oğlu ise üzerinde bulunan bıçağı çıkarıyor. Bu sırada iş yerinde bulunan bir kişi V.Y.'ye müdahale ediyor ancak başarılı olamıyor. Elindeki bıçakla iş yerinde bulunan kişilerinde üzerine giden V.Y. bir süre daha E.T.'nin darp ettiği Alparslan T.'yi bıçaklıyor.
Gittikleri iş yerinde dehşet saçan firari oğul yakalandı
Gittikleri iş yerinde dehşet saçan firari oğul yakalandı
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