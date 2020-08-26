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Giresun'da yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı

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Giriş: 26.08.2020 10:04
Güncelleme:26.08.2020 10:10
Giresun’da yaşanan sel felaketinin boyutu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Dağdan kopan kayalar evin duvarlarını deldi. Arıcıların hem arıları hem de ürünleri o noktada telef oldu. Sel sırasında mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları Giresun’un Dereli ilçesinden aktardı.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin boyutu gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Giresunda yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı GİRESUN'DA YAŞANAN SEL FELAKETİNDE MUCİZE KURTULUŞ! ARACA İNŞAAT DEMİRİ SAPLANDI

Dağdan kopan kayalar evin duvarlarını deldi. Arıcıların hem arıları hem de ürünleri o noktada telef oldu. Sel sırasında mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları Giresun'un Dereli ilçesinden aktardı.

BÖLGEDEKİ ARICILARIN ZARARI BÜYÜK

Bölgede yaşayan vatandaş, "Hepsi telef oldu. Ballarıyla birlikte gitti. Bu şekilde çamurun içinde topladık. Kurtarabildiklerimizi kurtardık. Ama çok sayıda telefimiz var." ifadelerini kullandı.

SEL FELAKETİNDE MUCİZE KURTULUŞ

Felaket sırasında bir mucize kurtuluş da yaşandı. 1'i bebek 4 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu araca inşaat demiri saplandı. Aile ölümden döndü.

Sel felaketinde mucize kurtuluş!
Sel felaketinde mucize kurtuluş!
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