Giresun'da yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı

Giresun’da yaşanan sel felaketinin boyutu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Dağdan kopan kayalar evin duvarlarını deldi. Arıcıların hem arıları hem de ürünleri o noktada telef oldu. Sel sırasında mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları Giresun’un Dereli ilçesinden aktardı.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin boyutu gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Dağdan kopan kayalar evin duvarlarını deldi. Arıcıların hem arıları hem de ürünleri o noktada telef oldu. Sel sırasında mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları Giresun'un Dereli ilçesinden aktardı.

BÖLGEDEKİ ARICILARIN ZARARI BÜYÜK

Bölgede yaşayan vatandaş, "Hepsi telef oldu. Ballarıyla birlikte gitti. Bu şekilde çamurun içinde topladık. Kurtarabildiklerimizi kurtardık. Ama çok sayıda telefimiz var." ifadelerini kullandı.

SEL FELAKETİNDE MUCİZE KURTULUŞ

Felaket sırasında bir mucize kurtuluş da yaşandı. 1'i bebek 4 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu araca inşaat demiri saplandı. Aile ölümden döndü.