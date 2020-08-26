Giresun'da yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı

Giresun'da yaşanan sel felaketinin boyutu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Dağdan kopan kayalar evin duvarlarını deldi. Arıcıların hem arıları hem de ürünleri o noktada telef oldu. Sel sırasında mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları Giresun'un Dereli ilçesinden aktardı.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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