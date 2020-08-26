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Haberler Galeri Giresun'da yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı

Giresun'da yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı

Giresun'da yaşanan sel felaketinin boyutu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Dağdan kopan kayalar evin duvarlarını deldi. Arıcıların hem arıları hem de ürünleri o noktada telef oldu. Sel sırasında mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları Giresun'un Dereli ilçesinden aktardı.

Giriş Tarihi: 26.08.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 10:19
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Giresun'da yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı

Giresun'da yaşanan sel felaketinin boyutu gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Giresun'da yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı

Dağdan kopan kayalar evin duvarlarını deldi.

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Giresun'da yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı
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Giresun'da yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı
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  • 10
Giresun'da yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı