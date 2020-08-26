ANA SAYFA
Giresun'da yaşanan sel felaketinde mucize kurtuluş! Araca inşaat demiri saplandı
Giresun'da yaşanan sel felaketinin boyutu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Dağdan kopan kayalar evin duvarlarını deldi. Arıcıların hem arıları hem de ürünleri o noktada telef oldu. Sel sırasında mucize bir kurtuluş da gerçekleşti. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları Giresun'un Dereli ilçesinden aktardı.
Giriş Tarihi: 26.08.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 10:19
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10