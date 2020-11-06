Giresun'da sel felaketi! İş makineleri sürüklendi

Giresun'da etkili olan sağanak sonucu Mursal Deresi taştı, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinde menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu Tirebolu-Doğankent yolunda yürütülen yol yapım şantiyesini sel bastı. Selde şantiyeye ait araç ve iş makineleri sürüklendi, çalışanlar da kaçarak kurtuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceği uyarısında bulunarak sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istenmişti. Bölgede sabah saatlerinde başlayan yağış etkili olmaya başladı. Giresun'da Tirebolu ilçesindeki Mursal Deresi ve çevre derelerde su seviyesi yükseldi. Tirebolu-Doğankent karayolunun 12'inci kilometresinde, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinde menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu Tirebolu-Doğankent yolunda yürütülen yol yapım şantiyesini de sel bastı. Bölgede menfez ve yol yapımını sürdüren şirkete ait park halindeki bir kamyon ve iş makinesi de sele kapılarak sürüklendi, çalışanlar da bölgeden uzaklaşarak kurtuldu.

Bölgede Espiye ilçesine ulaşım sağlanan Gürgenağaç köyünde sağanak etkili olurken, köprünün sele teslim olmasıyla karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleri eşliğinde kapalı yolda çalışma başlattı.



Sağanak yağış uyarılarının yapıldığı bölge genelinde bazı derelerde de su seviyesi yükselirken, vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları noktasında uyarılarda bulundu.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Giresun'un yanı sıra Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre; Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ön görülüyor.

5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama-kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan jandarma aracının, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesiyle dereye düşmesi sonucu; Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit olmuştu.