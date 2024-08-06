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Giresun'da fındık üreticisi Adana karpuzu yetiştiriciliğine başladı

Giresun'da fındık üreticisi Adana karpuzu yetiştiriciliğine başladı

İHA
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Giriş: 06.08.2024 10:07
Giresun’da fındık bahçesinin bir bölümündeki fındık ağaçlarını söken üretici İrfan Bekaroğlu, karpuz yetiştiriciliğine başladı. Şimdilik deneme aşamasında olduğunu ifade eden Bekaroğlu, verimli sonuç alması halinde fındığa ek gelir olarak karpuz tarlasını genişleteceğini söyledi.
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