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Gıda sahtekarlarına operasyon! 75 TL sucuk üretip 250 TL’ye sattılar

Gıda sahtekarlarına operasyon! 75 TL sucuk üretip 250 TL’ye sattılar

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 16:30
Afyonkarahisar'da gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 380 kilogram içeriği değiştirilmiş etiketsiz sucuk ve 400 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
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