Gıda israfı arttı

Küresel gıda israfı pandemide daha da arttı. Kısıtlamalar nedeniyle evlerine kapananlar stok yapmaya başlayınca bozulan gıdalar çöpe gitti. Peki gıdadaki fiyat artışlarında israfın da rolü var mı? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

Küresel gıda israfı pandemide daha da arttı. Kısıtlamalar nedeniyle evlerine kapananlar stok yapmaya başlayınca bozulan gıdalar çöpe gitti. Peki gıdadaki fiyat artışlarında israfın da rolü var mı? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.