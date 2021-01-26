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Gıda israfı arttı

A Haber
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Giriş: 26.01.2021 09:58
Güncelleme:26.01.2021 10:27
Küresel gıda israfı pandemide daha da arttı. Kısıtlamalar nedeniyle evlerine kapananlar stok yapmaya başlayınca bozulan gıdalar çöpe gitti. Peki gıdadaki fiyat artışlarında israfın da rolü var mı? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

Küresel gıda israfı pandemide daha da arttı. Kısıtlamalar nedeniyle evlerine kapananlar stok yapmaya başlayınca bozulan gıdalar çöpe gitti. Peki gıdadaki fiyat artışlarında israfın da rolü var mı? Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

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Gıda israfı arttı
Gıda israfı arttı
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