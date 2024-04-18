Geyik Dağları’nın hayran bırakan manzarası! 2 mevsim birden yaşanıyor

Türkiye'deki Alpler olarak anılan Geyik Dağları'nda 2 mevsim bir arada yaşanıyor. Manzara ise kendine hayran bırakıyor. İşte bölgeden eşsiz görüntüler.

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