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Geyik Dağları’nın hayran bırakan manzarası! 2 mevsim birden yaşanıyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 18.04.2024 12:01
Türkiye'deki Alpler olarak anılan Geyik Dağları'nda 2 mevsim bir arada yaşanıyor. Manzara ise kendine hayran bırakıyor. İşte bölgeden eşsiz görüntüler.
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