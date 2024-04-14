14 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gercüş'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Gercüş'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2024 12:56
Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.
Bayramlaşmaya giderken adeta savaştılar
Bayramlaşmaya giderken adeta savaştılar
Osmangazi Köprüsü’nden geçiş rekoru!
Osmangazi Köprüsü'nden geçiş rekoru!
1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve çay ele geçirildi
1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve çay ele geçirildi
Tartıştığı kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
Uludağ eteklerinde yangın
Uludağ eteklerinde yangın
Husumetli olduğu arkadaşlarına pusu kurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Husumetli olduğu arkadaşlarına pusu kurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Zehirli kocabaş yılanı görüntülendi
Zehirli kocabaş yılanı görüntülendi
Avlanması yasak olan keçiler insanlarla iç içe yaşıyor
Avlanması yasak olan keçiler insanlarla iç içe yaşıyor
Refüje çıkıp takla attı, 1 ölü 2 yaralı
Refüje çıkıp takla attı, 1 ölü 2 yaralı
Cansız manken şakası kamerada
Cansız manken şakası kamerada
Ayı amca görüntülendi
"Ayı amca" görüntülendi
Gercüş’te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Gercüş'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Daha Fazla Video Göster