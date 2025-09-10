10 Eylül 2025, Çarşamba

Gercüş’te Badem ağacından düşen adam ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 00:54
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Mehdi Yılmaz (56) isimli vatandaş, badem toplamak için evinin bahçesinde bulunan badem ağacına çıktı. Bir anda dengesini kaybederek yere düşen Yılmaz, ağır şekilde yaralandı. Yılmaz’ın ağaçtan düştüğünü gören yakınları yardıma koşup, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen Yılmaz’ın kafa ve kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi.
